Экипаж Dana-M2 составляет 5 человек, а главным вооружением является пушка калибра 152 мм.

Чехия доставила в Украину модернизированные САУ Dana-M2 и боеприпасы к ним. Максимальная дальность огня составляет 20-25, 5 км.

Видео с работой этих систем показала 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Отметим, что о намерениях приобрести эти установки у чешского производителя Excalibur Army было объявлено в 2021 году. Тогда планировали купить более 60 САУ, однако позже это количество сократили до 26 единиц.

Польское издание Defence24 пишет, что Украина получила все 26 модернизированных колесных артиллерийских систем Dana-M2. Также в поставку вошли несколько тысяч снарядов DN1CZ. Их дальность стрельбы составляет до 25,5 км.

САУ Dana-M2: характеристики

Чешская Dana-M2 является модернизированным вариантом колесной пушки Dana wz.77 калибра 152. стоит отметить, что сама САУ Dana была разработана в 70-х годах и принята на вооружение в 1977.

Модернизированная установка получила новую кабину. Кроме того, САУ имеет автоматизированную систему управления огнем, когда необходимо только вводить информацию о цели.

Экипаж Dana-M2 составляет 5 человек, а главным вооружением является пушка калибра 152 мм. Дальность выстрела обычным снарядом составляет до 18,7 км, реактивными – до 25 км. При этом скорострельность составляет до 5 выстрелов в минуту.

Боекомплект САУ Dana-M2 – 50 снарядов. Также она вооружена крупнокалиберным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Максимальная скорость установки на дороге – 90 км/ч. В поле она может ехать со скоростью до 25 км/ч.

Оружие для Украины: Другие новости

Украина и Чехия организовали "стрелковый проект" оружия. Сейчас бизнесы стран находятся в тесном контакте и ищут возможности для модернизации техники.

Между тем Норвегия позволила прямые продажи оружия и продукции оборонной промышленности Украине. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил важность дальнейшей поддержки Украины.

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