Государства усиливают партнерство, уже есть первые результаты сотрудничества в сфере вооружения.

Украина и Чехия достигли первых результатов в сфере вооружения как два государства, которым есть что предложить миру в контексте новых технологических решений.

Сейчас их бизнесы находятся в тесном контакте, вместе ищут возможности для модернизации техники и уже имеют перспективный проект по изготовлению стрелкового оружия, заявил уполномоченный правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный.

"Мы имеем очень перспективный проект, сосредоточенный на стрелковом оружии, легком вооружении. Это проект между компанией с чешской стороны, я могу назвать ее CZKOLT, которая работает с украинским партнером, которого я не буду разглашать", - заявил он в интервью "Радио Свобода".

Также в вопросе модернизации частные компании государств уже полтора года дискутируют об обновлении боевых танков. По словам Копечного, Украина и Чехия считается существенными экспортерами оружия в мире. Сейчас в интересах обоих государств договориться между собой о выгодных условиях сотрудничества.

Он привел пример, когда практический результат от этого партнерства видел весь мир. Чешская компания "Татра" работает с Украиной еще с 2015 года и знаменитый "русский военный корабль" поразили ракетой именно с чешского шасси. "Я горжусь этим. Это путь вперед", - указал Копечный.

Чехия выдала новые лицензии на поставку оружия Украине

В декабре 2023 года глава Минобороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что правительство выдало лицензии на коммерческие поставки оружия и техники Украине на сумму около 4,7 млрд евро (примерно 117 млрд крон). Менее половины завершенных проектов покрывают около 51,2 млрд крон.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Прага поддержала Киев техникой на 6,2 млрд крон.

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