САУ Dana-M2 прошла функциональные испытания в Вооруженных силах Украины.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Dana-M2 от чешской компании Excalibur Army, успешно прошла функциональные испытания в Вооруженных силах Украины (ВСУ).



Читайте такжеЧешская компания купила оружейную фирму ColtКак пишет Defense Express, установка прошла 18 отдельных проверок, включая ходовые и огневые испытания. Результат многодневных испытаний - положительный. САУ Dana-M2 подтвердила все заявленные характеристики, что является важным условием для начала реализации контракта на поставку 26 машин в ВСУ. Главный акцент в испытаниях был сделан на автоматизацию, скорость, точность и эффективность огня 152-мм САУ.

Отмечается, что это стало первым случаем, когда иностранная оборонная компания привезла свое оружие в Украину и согласилась на все возможные тесты в соответствии с желаниями украинских военных.

"Основной режим огня Dana-M2 - полностью автоматический. Командир только вводит входные данные: координаты цели, темп и количество выстрелов. Остальной расчет - только контролирует работу машины, которая самостоятельно определяет свое месторасположение, делает баллистические расчеты, наводит пушку, выбирает снаряд и заряд и заряжает пушку. А командир после этого делает выстрел", - рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.

Одной из типичных задач для САУ Dana-M2 от украинских военных стал выход на незнакомую позицию, развертывание, получение координат цели и количества выстрелов и открытия огня на поражение.

"Ни разу время с начала движения до открытия огня не превышало 40 секунд. Время покидания позиции, которое нами зафиксировано, от 32 до 43 секунд. Для понимания: на дальность 15,6 км снаряд летит 42 секунды, а через 40 секунд Dana-M2 уже оставила свою огневую позицию", - сообщил Мусиенко.

В условиях контрбатарейной борьбы этот параметр имеет огромное значение, так как становится возможным наносить удар противнику и избежать ответного огня.

Также украинские артиллеристы положительно оценили возможность чешской САУ привязываться к местности и индивидуально делать все вычисления. То есть каждая машина может действовать самостоятельно, а не в составе батареи или дивизиона, когда все вычеты осуществляются в соответствии с условным средним значением, а не для каждой машины в отдельности.

"Использование современной автоматизированной цифровой системы управления с учетом всех погрешностей, обработкой данных по снарядам и метеоусловиям, позволяет значительно сэкономить количество снарядов для уничтожения целей", - пояснил председатель комиссии по проведению функциональных испытаний. Добавив, что по действующим советским нормативам, для поражения типовой цели "танк в окопе", необходимо потратить 300 152-мм снарядов.

"Возможность использования у Dana-M2 советских 152-мм снарядов имеет большое логистическое значение. Эти снаряды имеются в наличии у ВСУ в достаточном количестве, например в бригаде уже есть дивизион Д-20 и 2С3, если на его замену приходит дивизион Dana-M2, то для нее на складе уже есть боеприпасы. К тому же в Украине сейчас нет производства 155-мм снарядов, а для создания их запаса необходимо потратить значительные средства и время", - отметил Мусиенко.

Как уточняет издание, стоимость одного осколочно-фугасного 155-мм снаряда на международном рынке оценивается в $1500-$2000, в зависимости от производителя и условий поставки. Количество нормативного расхода снарядов по типовой цели "взводный опорный пункт" - от тысячи выстрелов.

К тому же Dana-M2 по сравнению с САУ 2С3 или прицепной пушкой Д-20, имеет большую дальность выстрела теми же снарядами. Обычными советскими осколочно-фугасними - 18,5 км против 17,4 км, дальнобойными со специальной аэродинамической формой - 20,5 км, а активно-реактивными 25,5 км, в то время, когда в советских образцах 20 км.

Еще одной особенностью чешской САУ является то, что она имеет автомат заряжания. Он работает с темпом 4-5 выстрелов в минуту, в то время, когда для 2С3 "Акация" или Д-20 этот показатель - 3-4 выстрела на минуту. И с каждой минутой боя в советских системах он постепенно уменьшается, потому что бойцы должны самостоятельно таскать 40-килограмовые снаряды, а в случае с "Акацией" - еще и работая в тесной и загазованной боевой рубке.

Во время испытаний были сняты все вопросы относительно проходимости колесной САУ, которая создана на шасси Tatra T3-930-52M.

"Что касается ходовых возможностей, то к ним вопросов вообще нет - она по полигону едет 60-70 км/ч, это полноценное шасси 8х8. Кроме того, это решает вопрос с мобильностью системы. Если для перевозки гусеничной САУ необходимо использовать трал, который отвезет ее к району боевого использования, то для колесной Dana он не нужен", - рассказал Мусиенко.

По условиям рамочного соглашения по закупке Dana, которое было подписано еще в 2018 году, Excalibur Army согласилась на локализацию производства в Украине. Поэтому на полигоне также присутствовали представители украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Наша задача - изучить возможности сервисного и технического обслуживания, изготовление некоторых комплектующих и ЗИПов с последующим переходом к крупноузловой сборке на территории Украины в рамках совместного предприятия", - рассказал Олег Туринский, директор ГП "Шепетовский ремонтный завод".

Именно "Шепетовский ремонтный завод" является профильным предприятием, которое ремонтирует, модернизирует и создает артиллерийские и реактивные системы.

Такое сотрудничество позволяет украинскому оборонно-промышленному комплексу получить совершенно новые компетенции, которые понадобятся для создания собственных образцов нового вооружения. Кроме того, это станет первым случаем локализации вооружения от страны ЕС в Украине, что может "открыть двери" для других совместных проектов.

В то же время для Excalibur Army испытание оружия в Украине также имеет большое значение, поскольку Dana-M2 - это новая САУ и ВСУ могут стать первыми ее операторами.

"Для нас это большая возможность - работать вместе с Вооруженными силами Украины. У нас уже есть опыт такого сотрудничества. В прошлые годы мы уже поставляли определенные машины, оснащение и комплектующие. Но это первый случай, когда мы можем предложить новый готовый продукт Украине. Это результат нашей упорной работы, которая длилась значительное время и теперь мы можем предлагать Dana-M2 пользователям и демонстрировать ее реальные огневые возможности", - заявил коммерческий директор Excalibur Army Ричард Кубена.

"Возможность модернизации Dana-M2 у Dita существует. Это не только замена ствола, но и замена механизма зарядки. Все это принципиально возможно, потому что их конструкции очень похожи. Также необходимо будет внести изменения в систему управления, все остальное, включая шасси - останется без изменений", - отметил Кубена.

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Автор: Ирина Погорелая