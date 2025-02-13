Только за неполных полтора месяца этого года Киев выделил на помощь военным 5 миллиардов гривен из своего бюджета. В частности, передал защитникам уже 2600 дронов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С начала 2025 года столица уже направила 5 миллиардов гривен на помощь военным. За это время на фронт передали более 2 600 дронов различных типов: FPV, Mavic (дневные и ночные), бомберы "Пегас", а также системы РЭБ", - заявил Виталий Кличко.

Также за средства столичной общины была оснащена школа управления FPV-дронами, добавил мэр.

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Он отметил, что Киев и в дальнейшем будет поддерживать воинов - как за счет бюджета, так и благотворительной помощью.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в 2024 году столица направила на помощь военным 10 миллиардов гривен из городского бюджета. Мэр Киева также подчеркнул, что в 2025 году поддержка защитников со стороны столичной общины будет не меньше, чем в прошлом году.