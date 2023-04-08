Украинская система противовоздушной обороны уцелела благодаря постоянному маневрированию зенитных ракетных войск и авиации.

Оккупационные войска по 2-3 дня подряд "охотились" на мобильные зенитные ракетные комплексы БУК и установки С-300. Об этом заявил командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

По его словам, успехов авиация добилась во взаимодействии с зенитными ракетными комплексами Воздушных сил и ПВО других Сил обороны, которую в значительной степени обеспечивали зенитные ракетные войска.

"Оккупанты быстро поняли это и начали буквально охотиться на системы ПВО. Речь идет о мобильных комплексах БУК и установках С-300. Были случаи, когда они организовывали целые спецоперации по выявлению наших БУКов. Охота продолжалась по 2-3 дня. Первоначально в место работы зенитного ракетного комплекса прилетало несколько ракет. Затем в этот район направлялись бомбардировщики. Каждый – 8 тонн боевой нагрузки. Чтобы там все сравнить с землей", – отметил Кривоножко.

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По его словам, даже под этим давлением, несмотря на потери, зенитчики совершали грамотные маневры и продолжали боевые действия.

"Сила украинского духа двигает нашими войсками и сейчас. Этот пример самопожертвования, самоотдачи и героизма должен стать образцом всего цивилизованного мира. Наши партнеры не должны сомневаться в нашей победе", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также рассказал, что система ПВО выжила благодаря постоянному маневрированию зенитных ракетных войск и авиации.

"…Для понимания: за сутки было по 5-6 авиационных ударов, между ударами 2-3 часа перерывов, активизация атак в 3-4 часа ночи – и так круглосуточно. Потому наши защитники круглосуточно вели боевые действия и всеми возможными силами отбивали врага. Времени на отдых не было совсем. Иногда у личного состава даже времени на еду не было, перекус на ходу и дальше работа. Работали на опережение, проводили разведку дальнейшего перемещения и боевого применения, чтобы сохранить как можно больше жизней людей и военной техники", – сообщил Кривоножко.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, позицию средств противовоздушной обороны и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

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