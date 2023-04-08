Украинская авиация за сутки нанесла ряд ударов по районам сосредоточения врагов.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ.

Также украинские защитники поразили одну позицию средств противовоздушной обороны, три станции радиоэлектронной борьбы и один вражеский склад боеприпасов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 8 апреля.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА", - отметили в Генштабе.

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Утром 8 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки противник продолжал вести наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. За сутки на этих направлениях наши воины отразили более 60 вражеских атак.

Противник на нашей земле понес огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют 177 680 оккупантов. Кроме того, уничтожено, в частности, 282 средства ПВО.

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