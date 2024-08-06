Россия пытается продать оружие, которое 'эффективно зарекомендовало' себя в войне против Украины

На уличной экспозиции форума "Армия" разместили 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники.

Россия решила изменить формат своей главной военно-технической выставки - форума "Армия". Об этом со ссылкой на источник, близкий к организаторам выставки, пишет российское пропагандистское издание РБК.

"Мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий", - сообщил источник.

По его словам, основными целями форума стала консолидация усилий разработчиков и производителей продукции для нужд войны, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, которые учитывают опыт боевых действий в Украине.

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В рамках экспозиции сформировали выставку образцов, которые "эффективно зарекомендовали" себя в войне против Украины.

На уличной экспозиции решили разместить 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники. Среди представленных образцов - ракетные комплексы "Искандер" и "Бастион", зенитные системы "Панцирь-С1М" и "Тор-М2К, танки Т-90М, 72Б3А и Т-80БВМ, а также САУ "Флокс" и "Мальва".

Сообщается, что под эгидой "Рособоронэкспорта" сформировали экспозицию из 242 единиц экспортных образцов вооружения и техники.

Россияне хотят продавать новое оружие

Ранее стало известно, что РФ пытается поставлять на экспорт свой новейший истребитель Су-75 Checkmate.

Впрочем, самолет оказался никому не нужным, ведь закупка российских вооружений в мире рассматривается как "токсичная" и подпадает под санкции. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивает то, что Су-75 еще не выполнил свой первый полет.

В 2018-м сообщалось, что РФ нашла покупателя, заинтересованного в танках Т-14 "Армата". Впрочем, насколько можно судить, ни одна страна еще не закупила у Москвы эти боевые машины.

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