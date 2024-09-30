За прошедшие сутки было поражено 27 артиллерийских систем и 5 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 250 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 653 тыс. 060 человек, в том числе 1 250 за минувшие сутки,

танков - 8 874 (+5) единицы,

боевых бронированных машин - 17 503 (+27),

артиллерийских систем - 18 822 (+27),

реактивных систем залпового огня - 1 204,

средства ПВО - 963 (+1),

самолетов - 369,

вертолетов - 328,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 16 224 (+38),

крылатые ракеты - 2 610,

корабли/катера - 28,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 548 (+53),

специальная техника - 3 313 (+16).

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 30 сентября 2024 года враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника.

Видео дня

В частности, этой ночью оккупанты запускали:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области;

одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов российских городов Курска, Ейска, Орла.

При этом, отбивали российское воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БпЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что россияне достигли продвижения на важных участках фронта. Война может приблизиться к крупным городам.

В частности, он отметил, что захватчики уже к Покровску приблизились, а дальше расположены другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей. По его словам, динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. Зато украинские подразделения истощаются - без ротаций и нормальной замены.

Также сообщалось, что российские дроны более 5 часов атаковали Киев. В частности армия РФ использовала ударные беспилотники типа Shahed. В результате дронового удара в столице Украины разрушений и пострадавших нет.

Вас также могут заинтересовать новости: