Украина в рейтинге экспортеров оружия занимает 12 строчку.

США остаются мировым лидером по продаже оружия и военной техники, а первое место в закупке вооружений занимает Саудовская Аравия.

Об этом пишет DW со ссылкой на доклад экспертов Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016-го по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились.

Рейтинг поставщиков оружия

Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером оружия, на США приходится более трети общемирового объема. При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за указанный срок выросла с 32% до 37%. Российский экспорт оружия, который составлял в 2016-2020 годах 20% от всех мировых продаж, упал за этот период на 18 %. Третьим в мире продавцом оружия является Франция, которая в 2016-2020 годах нарастила объем продаж основных видов вооружений на 44%, обеспечив 8,2% мирового рынка оружия. Германия остается на четвертом месте среди крупнейших мировых поставщиков оружия. За последние 10 лет страна увеличила экспорт вооружений на 21%, на ее долю приходится 5,5% мировой торговли оружием. Замыкает пятерку крупнейших в мире экспортеров оружия Китай. Объем его продаж за последние пять лет сократился на 7,8% и составил 5,2% мировой торговли военной техникой.

Украина потеряла позиции в рейтинге и теперь занимает 12 строчку: ее доля в мировой торговле оружием в период с 2016-го по 2020 годы составляет 0,6%, в то время как в период с 2011-го по 2015 год эта доля составляла 2,6%.

The five largest arms exporters in 2016–20 were the USA🇺🇸, Russia🇷🇺, France🇫🇷, Germany🇩🇪 and China🇨🇳. Together, they accounted for 76% of all exports of major arms in 2016–20.



New data on global #ArmsTransfers available now ➡️ https://t.co/QT5DB0nXPSpic.twitter.com/JH3QWKDmwC — SIPRI (@SIPRIorg) March 15, 2021

Кто больше всего покупает оружия

Крупнейший мировой импортер оружия Саудовская Аравия, увеличившая закупки вооружений на 61%, а Катар - на 361%. Импорт оружия Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) сократился на 37%. Египет увеличил закупку вооружений за прошедшие 10 лет на 136%. Турецкий импорт оружия между 2011 и 2020 годами сократился на 59%.

Who were the five largest arms importers in 2016–20?



1. Saudi Arabia🇸🇦

2. India🇮🇳

3. Egypt🇪🇬

4. Australia🇦🇺

5. China🇨🇳



Together they received 36% of all imports of major arms. More on the trends in global #ArmsTransfers in SIPRI's latest Fact Sheet ➡️ https://t.co/BB58WkqudApic.twitter.com/WIAGf5GtKg — SIPRI (@SIPRIorg) March 15, 2021

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Автор: Олег Давыгора