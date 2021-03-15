Американский истребитель-бомбардировщик F-35 / фото REUTERS

США остаются мировым лидером по продаже оружия и военной техники, а первое место в закупке вооружений занимает Саудовская Аравия.

Об этом пишет DW со ссылкой на доклад экспертов Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016-го по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились.

Рейтинг поставщиков оружия

  1. Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером оружия, на США приходится более трети общемирового объема. При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за указанный срок выросла с 32% до 37%.
  2. Российский экспорт оружия, который составлял в 2016-2020 годах 20% от всех мировых продаж, упал за этот период на 18 %.
  3. Третьим в мире продавцом оружия является Франция, которая в 2016-2020 годах нарастила объем продаж основных видов вооружений на 44%, обеспечив 8,2% мирового рынка оружия.
  4. Германия остается на четвертом месте среди крупнейших мировых поставщиков оружия. За последние 10 лет страна увеличила экспорт вооружений на 21%, на ее долю приходится 5,5% мировой торговли оружием. 
  5. Замыкает пятерку крупнейших в мире экспортеров оружия Китай. Объем его продаж за последние пять лет сократился на 7,8% и составил 5,2% мировой торговли военной техникой. 

Украина потеряла позиции в рейтинге и теперь занимает 12 строчку: ее доля в мировой торговле оружием в период с 2016-го по 2020 годы составляет 0,6%, в то время как в период с 2011-го по 2015 год эта доля составляла 2,6%. 

Кто больше всего покупает оружия

Крупнейший мировой импортер оружия Саудовская Аравия, увеличившая закупки вооружений на 61%, а Катар - на 361%. Импорт оружия Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) сократился на 37%. Египет увеличил закупку вооружений за прошедшие 10 лет на 136%. Турецкий импорт оружия между 2011 и 2020 годами сократился на 59%.

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Автор: Олег Давыгора