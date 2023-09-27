Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.

Беспилотники Shahed, которыми Россия атакует Украину, содержат более 50 европейских электрических компонентов. Как сообщает Guardian, об этом говорится в секретном отчете, предоставленном Украиной своим западным союзникам.

Согласно отчету, в беспилотнике Shahed-131 было обнаружено 52 электрических компонента производства западных компаний, а в модели Shahed-136 - 57.

Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, названы первоначальными производителями выявленных компонентов.

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"Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", - утверждается в отчете.

В то же время, отмечается, что нет никаких свидетельств о каких-либо нарушениях со стороны западных компаний, чьи компоненты были выявлены в дронах.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие комплектующие, поставки которых плохо или вообще не контролируются", - говорится в докладе. Отмечается, что, согласно таможенной информации, "почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".

Среди возможных способов противодействия производству беспилотников в отчете, в частности, предлагаются "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации".

"Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", - говорится в отчете.

РФ использует западные детали в производстве оружия

Ранее Украина уже заявляла о том, что в российском оружии обнаружены детали западного производства.

В июле этого года в Офисе президента сообщали, что Россия атакует Украину дронами, которые содержат подсанкционные компоненты. В августе в ОП заявили, что Россия продолжает производить вертолеты Ка-52, используя западные технологии.

Также ранее группа исследователей установила перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует Украину. Большинство из них являются американскими и лишь часть приходится на Японию, Канаду и Швейцарию.

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