Сейчас Украина сделала первый шаг к Rafale, получив французские Mirage, говорит эксперт.

Французские истребители Mirage, которые ранее получила Украина, хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Об этом в эфире Radio NV рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Эта машина несколько десятков лет летает, в нескольких войнах участвовала. Замечательный самолет под свои задачи. Единственная проблема - это расходники, ракеты и авиационные бомбы. Довольно дорогие поставки. В основном ракета MICA используется для уничтожения воздушных целей - тех же "шахедов", крылатых ракет. И на данный момент Mirage используют авиационную бомбу HAMMER. Хорошо себя показала, в том числе и по российской территории - Курщине, Белгородщине", - сказал Свитан.

Он добавил, что Украине надо продолжать увеличивать авиационный парк, получая новые типы самолетов от партнеров. По словам эксперта, это необходимо на фоне нестабильной ситуации в Соединенных Штатах.

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"Это невыгодно с точки зрения обслуживания. Нам бы лучше получать только F-16, но американцы могут в любой момент переобуться. Оптимальный вариант - на европейские самолеты. Их есть три ведущие фирмы: это те же Rafale, а Mirage - это первый шаг к ним. На Eurofighter и, конечно же, на Gripen", - отметил Свитан.

Западные истребители в Украине: важные новости

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Украина может получить большее количество истребителей Mirage 2000. В частности он отметил, что передача может произойти от "третьих стран". Также стало известно, что Франция работает над ускорением поставок определенных ракет и беспилотников, "которые были определены украинцами как приоритетные".

Тем временем Forbes пишет, что Украина нашла новый способ применения истребителей F-16. По информации журналистов, Киев использует их для выслеживания российских систем ПВО, хотя эти задачи для них "не вполне характерны".

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