Украина должна быть готова к активной обороне.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную и противоракетную оборону и увеличить количество артиллерии.

Как отметил глава Минобороны, потерпев поражение на поле боя, Россия пытается вызвать гуманитарный кризис в Украине. В связи с этим Украина нуждается в дополнительной поддержке от партнеров.

Министр подчеркнул, что с приближением зимы Россия атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории страны. Цель российских оккупантов – вызвать новую волну миллионов беженцев.

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"Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Освободила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, это и общая с нашими партнерами победа", – добавил Резников.

Он отметил, что для повышения возможностей противовоздушной обороны Украине необходимо увеличить количество IRIS-T и NASAMS, получить системы HAWK и Crotale в достаточном количестве, принять и исполнить решение по SAMP-Т, а также получить разведывательные и боевые БПЛА и защиту от беспилотников.

Кроме этого, Украине нужно увеличить количество артиллерии, обеспечить стабильную поставку боеприпасов, а также сформировать и ввести боеспособные резервы.

"Мы должны быть готовы к активной обороне и накопить резервы на зиму", – резюмировал Резников.

Военная помощь Украине

10 ноября 2022 года советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи для Украины. Он отметил, что эта помощь дополнит другие пожертвования систем ПВО, о которых объявляли партнеры и союзники США.

Кроме того, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина уже получила 8 млрд евро на военную помощь от Евросоюза и отдельно от стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Швеция согласовала обновленную оборонную политику. В ее рамках скандинавское государство будет "активнее" отправлять военную помощь Украине для борьбы с российской агрессией.

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