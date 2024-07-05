По словам эксперта, Украина вдвое увеличит свои мощности в западных системах ПВО.

Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов, считает военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Такого эффекта, чтобы сбить 97 из 100 - этого в мире не бывает. Тут для американцев есть задача - они хотят попробовать сделать на 100% защищенным остров Гуам в Тихом океане, который имеет 700 квадратных километров территории. И там на противовоздушную оборону ушло 20 млрд долларов, на маленький остров", - пояснил Киричевский.

Он также прокомментировал слова Владимира Зеленского относительно того, что в июле Украину ждут поставки новых систем ПВО.

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"Когда речь шла об июле, то очевидно речь шла об обещанных трех батареях Patriot, которые твердо подтверждены и плюс еще SAMP/T - аналог Patriot. Они должны поступить в июле. Если учитывать, что по официальным данным (с начала полномасштабной войны, - УНИАН) нам два-три комплекса Patriot дали и один SAMP/T - можно считать, что это существенный шаг вперед в вопросе противовоздушной обороны", - добавил Киричевский.

ПВО для Украины

Накануне Reuters сообщал, что Украина на саммите НАТО получит хорошие новости о системах ПВО. Сам саммит должен состояться в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Похожую информацию подтвердил и государственный секретарь США Энтони Блинкен. В частности, он отметил, что новости о передаче Украине дополнительных установок ПВО должны появиться еще накануне саммита НАТО.

Тем временем The New York Times отметил, что Европа собирает батарею Patriot для Украины по частям. Указывается, что в течение нескольких последних месяцев союзники Украины прочесывали свои арсеналы и остановились на творческом, хотя и не надежном, способе создания еще одной системы Patriot: построить полную систему из запасных частей, собранных по всей Европе.

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