Сейчас враг практически не использует эти танки во время ведения боевых действий.

Введенные против РФ санкции превратили производство основного российского танка Т-90М из серийного в поштучное.

Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Рудык на брифинга в Military Media Center.

По его словам, следствием западных санкций стало использование микросхем и чипов невоенного назначения самого разнообразного происхождения.

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"Это значительно снизило производственный ресурс электроники Т-90М, поскольку необходимого импортозамещения российский ВПК не имеет возможности достичь", - сказал Рудик.

Он отметил, что Россия в целом имела на вооружении лишь 100 единиц такой техники.

Сейчас же враг, неся потери и пытаясь прорвать оборону ВСУ, вынужден расконсервировать старые Т-62 и Т-72.

"Не имея возможности создавать высокотехнологичные машины, Россия пытается завалить украинских защитников количеством, а не качеством", - подчеркнул Рудик.

По его словам, для производства новых и ремонта поврежденных единиц Т-90М Россия продолжает придумывать новые инструменты обхода действующих западных и украинских санкций.

Рудик также отметил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами. И на сегодняшний день ВС РФ потеряли в Украине по меньшей мере 15 единиц Т-90М.

"Это только речь идет о тех случаях, которые имеют неопровержимые доказательства в виде фото - и видеофиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли значительно больше единиц Т-90М", - сказал Рудик.

По его словам, сейчас враг практически не использует их во время ведения боевых действий.

Рудик отметил, что впервые во время широкомасштабной агрессии РФ против Украины "непобедимый" Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведской ручной пушки "Carl Gustav".

"Произошло это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова, что на Харьковщине. Оружие за 20 тысяч долларов уничтожило машину за 5 миллионов долларов", - подчеркнул Рудик.

Танки Т-90М "Прорыв": что известно

Т - 90М" Прорыв " - самый дорогой и основной танк армии РФ, однако на поле боя его фактически не применяют. Недавно стало известно, что из-за острого дефицита россияне продолжают применять эти танки в качестве артиллерии.

УНИАН сообщал, как российские пропагандисты на днях сняли пафосный ролик о боевом применении "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв", но случайно вскрыли системную проблему российской армии.

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