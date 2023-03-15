Пропагандисты сняли очередной пафосный ролик о боевом применении "не имеющих аналогов в мире" танков.

Из-за острого дефицита россияне продолжают применять в качестве артиллерии свои самые дорогие танки Т-90М "Прорыв".

Так военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал очередной пафосный ролик о боевом применении "не имеющих аналогов в мире" Т-90М "Прорыв" российских пропагандистов.

"Пропагандистская клоака "Звезда" публикует репортаж о том, как Т-90М "Прорыв" "уничтожают" группу украинских танков и ББМ. При этом, в данном репортаже мы снова видим что? Мы видим, как танковый взвод Т-90М "Прорыв" совершает серию выстрелов по навесной", - отметил эксперт.

По его мнению, репортажи российской пропаганды подтверждают то, что нехватка артиллерии и боеприпасов вынуждает их применять не только старый танковый ресурс (Т-72, Т-62) в качестве артиллерии, но и даже "не имеющие аналогов в мире" Т-90М "Прорыв":

"Так скоро и "Армату" увидим, вместо Д-20/30".

УНИАН сообщал, как российские пропагандисты на днях сняли пафосный ролик о боевом применении "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв", но случайно раскрыли системную проблему российской армии:

Потери России - сколько российских танков уничтожили ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала широкомасштабного вторжения на поле боя уничтожили 3492 танков (8 единиц - за прошедшие сутки).

Также Россия потеряла: 161520 человек личного состава, 6799боевых бронированных машин, 2528 артиллерийских систем, 502 РСЗО, 262 средства ПВО, 289 вертолетов и 304 самолетов.

Ранее Колавенко сообщал, что на сегодняшний день в Украине было задокументировано уничтожение/повреждение/затрофей 50 российских танков Т-90А/С/М "Прорыв", а, по не задокументированным данным, это количество уже и вовсе давно превысило 80 единиц.