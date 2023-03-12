Россияне случайно рассказали о бедственном положении своей армии, пытаясь показать свою мощь.

Российские пропагандисты сняли пафосный ролик о боевом применении "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв", но случайно раскрыли системную проблему российской армии. Об этом пишет военный аналитик Александр Коваленко.

"Российские журналисты показали то, что "не имеющий аналогов в мире", самый дорогой и самый современный танк в российских войсках используется в качестве... артиллерии", – пишет он.

Коваленко отмечает, что в ролике хорошо видно положение танкового ствола во время стрельбы – оно указывает, что огонь ведется по навесной траектории, а не прямой наводкой.

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"Этот репортаж лишь подтвердил тот факт, что у РОВ большие проблемы с артиллерией и обеспечением её боекомплектом. Более того, само применение Т-90М с такой целью говорит и об ограниченных возможностях применения других модификаций танков, например, Т-72 или даже Т-62, из-за и их нехватки в подразделениях", – говорит аналитик.

Дефицит боевой техники в российской армии

Согласно данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия агрессора потеряла почти 3,5 тысячи танков и около 2,5 тысяч единиц артиллерии.

Столь колоссальные потери не могли не сказаться на укомплектованности российских подразделений боевой техникой. Стремясь как-то компенсировать ее дефицит, оккупанты начали конструировать странных бронемонстров. Так, недавно, россияне начали массово ставить корабельные зенитки на легкобронированные бронетранспортеры МТ-ЛБ.

Также зафиксировано появление откровенно древних танков Т-62 на вооружении российской армии. Это также указывает на острый дефицит современной бронетехники в армии оккупантов.

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