"Астрономическое превосходство" России над Западом в производстве оружия является следствием некомпетентности журналистов, которые сравнивают совершенно разные категории оружия.

Западные СМИ пишут, что Россия производит в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем страны Запада. Эта информация не соответствует действительности и базируется на ошибочной интерпретации данных, заявил руководитель аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

На днях авторитетное британское издание Sky News сообщило со ссылкой на данные аналитиков, что в этом году российские заводы, по прогнозам, произведут или восстановят после длительного хранения на складах около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов. По данным журналистов, европейские страны и США за этот год смогут изготовить примерно 1,3 миллиона снарядов.

Эту информацию подхватили и другие западные СМИ. Например корреспондент немецкого Welt Кристоф Ваннер не постеснялся "подкрепить" данные Sky News материалами российского государственного агентства "РИА-Новости", которое называло те же цифры.

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Аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая внимательно наблюдает за российской войной в Украине еще с 2014 года, опровергает эти данные, как откровенно ошибочные. Как пояснил основатель и руководитель группы Руслан Левиев, британские журналисты перепутали номенклатуру боеприпасов, о которых шла речь в первоначальных данных.

По его словам, 1,3 миллиона снарядов, которые за год изготовят США и Европа, - это снаряды только одного 155 калибра. Это основной артиллерийский калибр НАТО. В то же время 4,5 млн российских снарядов за год - это вообще все калибры, которые использует армия РФ: и основной 152 мм, и реактивные снаряды к "Градам", и минометные мины и т.д.

"А давайте тогда считать еще и патроны. Тогда у России вообще получится 10 млн снарядов. Так, что ли? Это некачественный подход к аналитике. Это ошибка новичка. Как можно так сравнивать, я не понимаю. И теперь это снова попало в новости", - возмущается Левиев.

Как западные СМИ "ведутся" на российскую пропаганду

Как писал УНИАН, в конце апреля немецкое издание Welt опубликовало выдержки из проекта мирного соглашения между Украиной и РФ, которое так и не было подписано весной 2022 года. При этом издание повторило тезис российской пропаганды, что подписание якобы сорвал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

За основу российская пропаганда взяла одно из интервью главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. В нем он упоминал, что Украина консультировалась с партнерами по мирному соглашению. Вырвав из контекста отдельные фразы, россияне слепили фейк о Джонсоне. Этот фейк и повторила Welt.

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