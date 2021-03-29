Прицел оснащен коллиматорным индикатором для прицельного огня днем и системой ночного видения.

Израильская компания Smart Shooter разрабатывает для Сил специальных операций США новый умный прицел IWOO (Individual Weapon Overmatch Optic).

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Сообщается, что прицел можно будет использовать днем и ночью. Он сможет автоматически обнаруживать, подсвечивать и брать на сопровождение разные типы целей, включая дроны.

Разработка прицела IWOO: что известно

Разработка прицела ведется с февраля 2020 года.

В марте 2021 года Smart Shooter официально представила и защитила проект.

IWOO разрабатывается на базе умного прицела Smash 2000 для автомата M4, самозарядной винтовки AR15 и снайперской винтовки M110.

Прицел оснащен коллиматорным индикатором для прицельного огня днем и системой ночного видения с выводом изображения на экран для стрельбы ночью.

Устройство позволит вести прицельный огонь, в том числе и по подвижным целям, на дистанции до 300 метров.

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Автор: Катерина Шварц