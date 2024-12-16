На высокогорье Ладакх возле границы с Китаем прошел огневые испытания новый индийский легкий танк Zorawar. Он оказался эффективнее в такой местности по сравнению с российскими T-72 и T-90, пишет Hindustan Times.
В издании отметили, что Zorawar прошел испытания на высоте более 4200 метров. В Минобороны Индии подчеркнули, что танк оказался надежным и точным.
Это уже второй этап испытания в экстремальных условиях для новейшего индийского танка, добавили в издании. Впереди будет проведено еще несколько тестов и в случае успеха технику передадут военным для финальных испытаний.
Отмечается, что Zorawar является совместным проектом DRDO и Larsen & Toubro. Индия решила заказать легкие танки после того, как российские Т-72 и Т-90 оказались неэффективными на горной местности.
В Индии ожидают, что танк будет готов к вводу в эксплуатацию в 2027 году, поделились в издании. Испытания на практике могут занять от 12 до 18 месяцев.
Известно, что Zorawar весит 25 тонн и основан на шасси от корейской САУ K9 (Vajra в Индии). Он оснащен дизельным двигателем Cummins VTA903E-T760 мощностью 760 л.с. и имеет 105-мм орудие.
Иностранные танки - последние новости
Ранее ВСУ показали, как работает французский колесный танк AMX-10 RC в борьбе против FPV-дрона РФ. Основное преимущество AMX-10RC - это скорость и маневренность.
Кроме того, Ссоветник по национальной безопасности действующего президента США Джейк Салливан признался, что Украине передали недоукомплектованные танки Abrams. Соответствующая оценка полностью совпадает с выводами американских военных.