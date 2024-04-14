Президент Украины поблагодарил Германию за ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, новый зенитный ракетный комплекс Patriot в руках украинцев покажет, что российский террор может проигрывать.

В своем Telegram-канале глава государства отметил, что Украина ежедневно прилагает максимум усилий для усиления своей противовоздушной обороны. "Спасибо Германии за лидерство и за новый "Пэтриот", который в руках украинцев точно продемонстрирует, что российский террор может проигрывать. Спасибо каждой стране, которая действительно ищет возможности помочь нашему государству и помогает", - отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что будет продолжена соответствующая работа с партнерами.

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Предоставление Patriot - ПВО нужно Украине

Ранее Министерство обороны Германии сообщило, что "немедленно" передаст Украине еще одну батарею противоракетных систем Patriot. В прошлом году страна уже предоставила Украине две такие батареи.

Сегодня, 14 апреля, представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш очертил, когда в Украину может быть доставлена установка Patriot от Германии. По его словам, это определенный процесс, когда необходимо завезти пусковые установки, пункт управления, и это может занять некоторое время, но произойти это должно как можно быстрее.

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