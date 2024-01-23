Накануне второй годовщины войны в Украине россияне начинают развертывать северокорейское оружие, пока Киев все еще ждет новые комплексы ПВО от Вашингтона.

В США и Европейском Союзе серьезно обеспокоены возможными поставками ракет из Северной Кореи Российской Федерации. Об этом говорится в материале The New York Times.

По мнению официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе, боеприпасы КНДР могут оказаться важными на поле боя в момент чрезвычайной уязвимости Украины.

"Хотя многие северокорейские артиллерийские снаряды оказались плохими — некоторые, похоже, были изготовлены десятилетия назад, - они дают россиянам возможность бить по украинским силам, которые экономят свои сокращающиеся запасы. Европейские страны пообещали Украине огромное пополнение запасов, но сейчас, кажется, удалось собрать лишь около 300 000 артиллерийских снарядов", - пишет издание.

При этом, по данным СМИ, наибольшее беспокойство вызывают ракеты, от Пентагона до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Так, ряд чиновников сказали, что они опасаются, что россияне надеются использовать ракеты, чтобы преодолеть западную ПВО. Хотя в настоящее время количество переданных ракет невелико, вероятно, менее 50, официальные лица США и Европы считают, что их может быть намного больше.

"И в отличие от артиллерийских снарядов, Северная Корея не отправляет свое старое оборудование. Анализ ... показал, что ракеты, которые предоставляются России, являются более новыми по своей конструкции. А официальные лица США говорят, что эти ракеты оказались такими же точными, как и российское оборудование собственного производства", - говорится в материале.

В частности, по словам официальных лиц и аналитиков в Южной Корее, война в Украине дает КНДР то, в чем она отчаянно нуждается: испытательный полигон, чтобы увидеть, как ее новый ракетный арсенал, разработанный для конфликта с Сеулом и США, справляется с противовоздушной обороной, разработанной Западом.

"Основная часть ракет, которыми обстреливают Украину, все еще производится в России. Но если Северная Корея увеличит свои поставки, Украина может быть вынуждена использовать драгоценные снаряды противовоздушной обороны, что может быть разрушительным для Украины, если дополнительное военное финансирование не будет одобрено Конгрессом. ... Если Россия сможет получить еще больше северокорейских ракет, она сможет легче преодолеть украинскую оборону", - резюмируют авторы статьи.

Оружие КНДР в войне в Украине - последние новости

Ракетные удары по Украине раскрыли главный секрет КНДР. По словам научного сотрудника Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца, до сих пор западным разведкам было значительно меньше известно о ракетных программах КНДР, чем о ракетных программах Ирана. Теперь же, когда северокорейские ракеты применяются в реальной войне, информации станет значительно больше.

Также УНИАН сообщал, что российские военкоры заявили об ужасном качестве снарядов из КНДР. Так, из-за низкого качества пороха россияне используют северокорейские снаряды, летящие мимо цели, поскольку заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному.

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