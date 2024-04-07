Руководитель ГУР ожидает в этом году значительного подъема оборонной промышленности в Европе.

Украина особенно остро нуждается в "дополнительном количестве артиллерийских систем, дополнительном количестве боеприпасов". Однако пока еще не ощущается эффект от чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD

По инициативе Чешской Республики различные страны ЕС, включая Германию, объединили усилия для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов на мировом рынке. На вопрос, ощущается ли эта поставка боеприпасов на фронте, Буданов ответил: "Пока что я этого не вижу".

По его словам, без постоянной поддержки Украине будет "катастрофически трудно". В этом году он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе. Также руководитель ГУР считает, что ЕС может компенсировать недостаток американской помощи.

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Чешская инициатива

Чехия предложила приобрести для Украины за пределами ЕС сотни тысяч боеприпасов. К инициативе присоединились уже около 18 стран, причем Германия пообещала сделать самый большой вклад на сегодня – 576 миллионов евро за 180 000 артиллерийских снарядов.

Чехия готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских снарядов. По данным чешских источников, консорциум получил обязательства по поставке 300 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, в частности первые партии должны прибыть в Украину не позднее июня. Также были сделаны необязывающие заявления о предоставлении еще 200 тысяч снарядов.

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