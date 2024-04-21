По словам руководителя Офиса президента, Украина больше всего нуждается в боеприпасах калибра 155 мм, ракетах ATACMS, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, самолетах F-16, дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.

Помощь США увеличивает шансы Украины на победу в противостоянии с Россией. Об этом в интервью CNN сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он поблагодарил Палату представителей Конгресса США за одобрение пакета помощи Украине на 61 млрд долларов и выразил надежду, что Сенат как можно быстрее одобрит законопроект.

"Это очень важное для нас решение. Без сомнения, его принятие увеличивает наши шансы на победу над агрессором, особенно сейчас, когда мы видим, что Россия готовится к новому наступлению", - отметил Ермак.

Он также выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его администрации за приложенные усилия, а также всему американскому народу - за поддержку Украины.

По словам Ермака, Украина больше всего нуждается в боеприпасах калибра 155 мм, ракетах ATACMS, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, самолетах F-16, дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.

"Без этого мы не можем защитить наши города и людей. Мы нуждаемся в поставках этого срочно, потому что цена - жизнь украинцев", - подчеркнул руководитель ОП.

Он в очередной раз отметил, что Россия не сможет оккупировать украинские территории, потому что украинцы мужественно продолжают защищать свои земли до победы, а помощь партнеров, в частности США, делает Украину сильнее.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила закон о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи предусматривает предоставление 60,84 миллиарда долларов.

Принятие документа является лишь первым этапом утверждения помощи. Теперь свое согласие должен дать Сенат, после чего - президент США Джо Байден.

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