Также бывший сотрудник СБУ предполагает, что вероятнее всего украинская сторона просила о таком самолете.

Пакет военной помощи Швеции, который объявили 29 мая, включает самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890. Эффект от такого самолета в эфире Radio NV объяснил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Я не являюсь специалистом по авиации, но в любом случае самолет, который сможет помогать нашим военным выявлять угрозы в воздухе со стороны РФ (ракеты, самолеты, вертолеты, – ред.), будет для нас плюсом... Такой самолет был получен не просто так. Скорее всего, была просьба от украинской стороны. И мы его, ожидаю, что в ближайшее время получим", – отметил эксперт.

Он также напомнил о необходимости обучением экипажа. Ступак в то же время предполагает, что украинцы уже могли его пройти "под покровом большой тайны".

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Помощь от Швеции

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят самолет, бронетехника и другое вооружение, сообщается на сайте ведомства. Этот пакет является крупнейшим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (более 1,2 миллиарда долларов).

В пакет помощи вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Передача Украине даже одного самолета AWACS позволит более эффективно наводить истребители, в том числе, самолеты F-16, которые уже скоро должны начать защищать небо нашей страны.

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