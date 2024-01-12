Украинцы предоставили беспрецедентный доступ к информации об использовании оказанной помощи.

Пентагон не имеет достоверных фактов, свидетельствующих о хищение переданного Украине оружия.

Как заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге, никаких достоверных доказательств того, что американское оружие в Украине "попало не в те руки". Так Райдер прокомментировал отчет генерального инспектора Министерства обороны США о 40 тысячах единиц предоставленного США Украине оружия, которые остались неучтенными должным образом.

"На сегодня нет никаких достоверных доказательств попадания передового конвенционного оружия, которое США передали Украине не в те руки", – заявил Райдер.

Представитель Пентагона отметил, что Украина предоставила американским партнерам "беспрецедентный доступ" к информации для учета и инвентаризации переданных ей вооружений, понимая потребность в отчетности.

Информацию о якобы случаях продажи оружия, или другое нерациональное его использование он назвал дезинформацией России.

"Мы видим, как украинцы используют ее на поле боя. Мы видим, что они используют предоставленное оборудование эффективно", – добавил он.

Что предшествовало

Накануне СМИ сообщили о отчет генерального инспектора Пентагона относительно оружия, переданного Украине. В нем сообщалось, что Министерство обороны США не может оперативно или в полной мере предоставить данные о почти 40 тыс. единиц оружия, которые были переданы Украине.

Это оружие оценивается в около $1 млрд - 2%, от суммы в $50 млрд военной помощи от США.

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