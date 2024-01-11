В докладе генерального инспектора министерства обороны, опубликованном накануне, не приводится никаких доказательств того, что оружие было использовано не по назначению.

Генеральный инспектор Министерства обороны обнаружил, что американские чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться за все почти 40 000 единиц оружия, отправленных Украине.

Как пишет The New York Times, ракетные установки, позволяющие стрелять с плеча, беспилотники-камикадзе и приборы ночного видения стоимостью более 1 миллиарда долларов - за их поставками плохо осуществлялся надзор американскими чиновниками.

В докладе генерального инспектора министерства обороны, опубликованном накануне, не приводится никаких доказательств того, что оружие было использовано не по назначению после того, как его доставили в американский военный логистический центр в Польше или отправили дальше на поля сражений Украины.

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"Определение того, имело ли место нецелевое использование такой помощи, выходило за рамки нашей оценки и экспертизы", - заявлено в отчете.

Однако в докладе сообщается, что американские чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или в полной мере отчитаться о почти 40 000 единиц оружия, которые по закону должны были находиться под пристальным контролем, поскольку технологии и относительно небольшие размеры делают их привлекательной добычей для оружейных контрабандистов оружия.

Высокий процент оружия, пропавшего без вести или иным образом сразу же неучтенного в правительственных базах данных, "может увеличить риск кражи или утечки". Количество оружия, рассмотренного в отчете, представляет собой лишь небольшую часть военной техники на сумму около 50 миллиардов долларов, которую Соединенные Штаты направили Украине с 2014 года.

Тем не менее, расследование Пентагона дает первое представление об усилиях по учету наиболее рискованных инструментов американской военной мощи, которые были в спешке поставлены в Украину в течение последних двух лет. Все большее число законодателей, скептически относящихся к расходам, сопротивляются отправке Киеву дополнительной помощи и требуют надзора.

В докладе не уточняется, сколько из 39 139 единиц военной техники переданных Украине в годы до и после конфликта, были признаны "утерянными".

По последним данным на июнь прошлого года, Соединенные Штаты поставили Украине более 10 000 противотанковых ракет Javelin, 2500 ракет класса "земля-воздух" Stinger, около 750 беспилотников Kamikaze Switchblade, 430 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности и 23 000 приборов ночного видения.

По словам сотрудников Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.

Требуемые процедуры учета "нецелесообразны в динамичной и враждебной обстановке военного времени", - заявила исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Н. Бейкер в ответ на предыдущий проект отчета от 15 ноября.

Она также отметила, что в посольстве США в Киеве не хватает сотрудников Министерства обороны, чтобы легко отслеживать наиболее "чувствительные" виды оружия и оборудования, которых, по ее словам, в настоящее время в Украине насчитывается более 50 000 единиц "и их количество растет".

Помощь Украине от США - детали

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл активизирует усилия по обеспечению соглашения о реформировании границ и помощи Украине и Израилю, которое коллеги характеризуют как главное испытание его лидерства. Макконнелл является ведущим сторонником поддержки Украины в Республиканской партии и находится под усиленным давлением в связи с нехваткой боеприпасов и оружия в украинских войсках.

8 января Совет нацбезопасности Администрации президента США провел встречу с руководителями венчурных, технологических и оборонных компаний, на которой обсуждалось эффективное использование инновационного американского оборудования в поддержке Украины.

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