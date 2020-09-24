Армия США часто использует беспилотники на дальних военных базах, где могут возникать трудности с поставками топлива.

Ученые из университета Иллинойс помогут американской армии в разработке универсального дизельного двигателя для беспилотников, который бы работал на "любом виде топлива".

Об этом пишет Flightglobal.

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Армейцы подписали с университетом контракт на четыре года. В течение этого времени ученые будут исследовать топливо и те технологии, которые позволят сделать систему зажигания более надежной.

Армия США часто использует беспилотники на дальних военных базах, где могут возникать трудности с поставками топлива. Гибкие двигатели смогут решить эту проблему, поскольку они позволят технике работать на топливе, что есть на складе в конкретный момент.

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Перевод: Яна Ставская