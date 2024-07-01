По словам Валерия Романенко, российский потенциал производства авиабомб - бесконечный.

На интеграцию бомб ФАБ-500Т под универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) противник пошел, потому что понадобилась более дальнобойная бомба для ударов по территории Украины, чем стандартная ФАБ-500 М62 с таким же модулем. Об этом РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, у ФАБ-500Т хорошая аэродинамика, благодаря чему они имеют большую дальность, чем М62, но ненамного.

"Дальность большая по сравнению со старым ФАБ-500 М-54, у которой аэродинамика ужасная. По сравнению с М-62 разница всего 3-5 км. Если бросать М-54, разница будет действительно большая, может достигать и 10 км, хотя несмотря на ужасную аэродинамику, она более точная", - рассказал специалист. Видео дня

В то же время, по его словам, российский потенциал производства авиабомб - бесконечен.

"Они скорее откажутся от хлеба, масла и так далее, но не от бомб. Наращивать их количество - это российский экзистенциальный путь. Ситуация такова, что бомбы они будут производить всегда, поэтому надо уничтожать средства поражения в целом", - сказал эксперт.

Он считает, что единственный способ защитить Харьков и прифронтовые районы - сбивать носители-бомбардировщики Су-34 и бить по вражеским аэродромам.

"Причем не по самолетам на аэродромах, а по взлетно-посадочным полосам. Чтобы россияне их круглосуточно ремонтировали. Тогда количество ударов значительно уменьшится. Другого пути я просто не вижу. Потому что россияне делают уже бомбы по 3 тонны с модулями УМПК, будут делать и по 5 тонн", - прогнозирует Романенко.

Что такое бомбы ФАБ-500Т

В 2023 году на ФАБ-500 М-62 установили модули коррекции и планирования, что увеличило дальность до 70 км. Тогда же бомбы начали применяться в войне против Украины.

Модули называются универсальными, потому что на них можно поставить любую бомбу. Она просто цепляется на модуль как груз, можно подцепить без проблем любую бомбу калибра 500 кг.

Авиабомба может быть объемно-детонирующей, фугасной, осколочно-фугасной или кассетной, и это дает разницу в массе на 10-20 кг. Именно с этим связана необходимость изменений в программе полета бомбы. Благодаря специфической удлиненной аэродинамической форме, ФАБ-500Т могут лететь на 30-40 км даже без дополнительных обвесов.

Война в Украине - последние новости

В Генштабе рассказали о самых горячих направлениях в течение суток. Российские оккупанты продолжают сочетать тактику штурмов с применением КАБов.

В частности, на Харьковском направлении Силы обороны отбили 6 атак врага в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы.

Еще 11 раз российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на Купянском направлении и 13 - на Лиманском.

В Генштабе также сообщили о росте количества боевых столкновений на Северском направлении - там с начала суток было зафиксировано 18 попыток прорвать оборону украинских воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: