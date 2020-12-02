Функции исполнения резолюций возложены на МИД, а исполнителей обязательств по ним должно определить правительство.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении исполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения и предотвращении его использования в террористических целях».

Текст соответствующего документа обнародован на сайте главы государства.

«С целью обеспечения исполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 (2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения и предотвращении его использования в террористических целях) постановляю: возложить в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) на Министерство иностранных дел Украины функции координатора исполнения резолюций Совета безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения и предотвращении его использования в террористических целях», - говорится в указе.

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Также «Кабинет министров должен определить министерства, другие центральные органы исполнительной власти, на которые в соответствии с компетенцией возлагается исполнение обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения и предотвращении его использования в террористических целях».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: Тамара Отовская