В перечне есть САУ, миномет, специализированные транспортные средства, БПЛА.

Уже в этом году Министерство обороны страны допустило к эксплуатации в войсках более 40 образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

"Кодификация - то есть допуск образца ВВТ к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО - позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителя для подразделений Сил обороны Украины". - отмечается в сообщении.

В перечне самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, специализированные транспортные средства, БПЛА. В Минобороны отмечают, что перечень беспилотников различных модификаций, которые применяются ВСУ, увеличился в январе на восемь единиц. При этом добавляют, что также добавилось восемь единиц новых боеприпасов для БПЛА.

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"В перечне допущенных к эксплуатации в украинском войске образцов также есть техника иностранного производства. В частности, британская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, 120-миллиметровый самоходный миномет польского производства (на шасси БТР)", - указано в сообщении.

Сказано, что приняты также два типа спасательных парашютов отечественного производства, которые заменят парашютные спасательные системы советской разработки.

Вооружение украинской армии: последние новости

Ранее Financial Times опубликовала письмо, в котором канцлер Германии, премьер-министры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов призывают Евросоюз осуществить реальные действия по вооружению украинских войск, поскольку партнеры до сих пор не передали Украине обещанный 1 миллион снарядов.

Сегодня, 1 февраля, лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе подтвердили поддержку Украины и предоставление Киеву помощи на 50 миллиардов евро.

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