Сколько времени займет производство и поставка, пока не ясно.

Нидерланды вместе со Швецией и Данией будут производить шведские боевые машины пехоты Stridsfordon 90 (CV90) для нужд Украины. Как сообщает BBC, для этого Нидерланды и Дания создадут специальный фонд, в который внесут 400 млн в евро.

Пока планируется произвести 230 машин. Большую часть в Нидерландах — 180 единиц.

При этом власти Нидерландов заявили о планах увеличить производство военного оборудования для собственных нужд.

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"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но также и для нас самих. Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою", — заявил глава Минобороны страны Кайсу Оллонгрен.

Западная военная помощь: последние новости

Как писал УНИАН, франко-немецкая оружейная группа KNDS, производящая, в частности, САУ Caesar, в пятницу в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского официально объявила о создании дочернего предприятия в Украине.

Также мы рассказывали, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. Такое заявление сделал президент страны Эммануель Макрон. По его словам, также Франция обучит украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.

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