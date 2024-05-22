Контракт также предусматривает пополнение шведского парка, который уменьшился из-за отправки машин Украине.

Британская BAE Systems сообщила о подписании контракта со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку новых боевых машин пехоты CV9035 MkIIIC и предоставление комплексной логистической поддержки. Об этом сообщает официальный сайт компании.

"Эти новые CV9035 MkIIIC расширят возможности как шведского, так и украинского войска и обеспечат экипажам улучшенную боевую осведомленность, повышенную мобильность, защиту и смертоносность", - отметил управляющий директор BAE Systems Hägglunds Томми Густафссон-Раск.

По словам разработчика, новые машины будут оснащены башней с 35-мм пушкой, которую видят в качестве большого шага вперед, с точки зрения функциональности.

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Фактически речь идет об одной из самых современных БМП, которая имеет очень высокие показатели защиты и огневой мощи.

CV90 в Украине - что известно

Напомним, в прошлом году сообщалось, что власти Швеции предоставят ВСУ бронированные машины CV90. Тогда речь шла о передаче около 50 таких бронемашин.

И хотя Украине передали более старый вариант, машина получила исключительно положительные отзывы от бойцов на фронте. Сообщалось, что CV90 выдерживает прямое попадание "Ланцета", а благодаря специальной защите БМП становится менее заметна для тепловизоров россиян.

Еще одной "фишкой" CV90 являются резиновые вставки в гусеницах, которые позволяют тихо подъехать к позициям противника и начать вести по нему огонь.

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