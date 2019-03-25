В списках избирателей на выборы президента нашли "Гиви" и Захарченко

Лидеров боевиков нашли в реестре украинских избирателей.

Погибшие экс-руководитель самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко и командир батальйона боевиков Сомали с позывным "Гиви" числятся в избирательных списках президентских выборов, которые пройдут в Украине 31 марта этого года.

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Такие данные содержатся на портале Государственного реестра избирателей.

Как сообщает Страна, "Гиви", убитый в Макеевке 8 февраля 2017 года присутствует в списке избирателей, которые имеют право голосовать.

Его постоянной избирательный участок – №141380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

Кроме того, в реестре числится и экс-глава непризнанной "ДНР" Александр Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе.

Как сообщал УНИАН, Россия не будет направлять наблюдателей на выборы в Украине.