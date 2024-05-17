Среди поставок - разведывательные беспилотники в составе возглавляемой Латвией коалиции беспилотников, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы, генераторы и раскладные кровати.

Литва отправила Украине новую партию военной и гуманитарной помощи. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны этой страны Лауринас Кащюнас.

По его словам, пакет, среди прочего, включает разведывательные дроны и боеприпасы для Вооруженных Сил Украины.

"Литва усиливает поддержку Украины необходимыми поставками: разведывательные беспилотники в составе возглавляемой Латвией коалиции беспилотников, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы, генераторы и раскладные кровати. Солидарность в действии", - отметил глава литовского правительства. Видео дня

Литва и война в Украине - последние новости

Литва может отправить свои войска в Украину для учений. Об этом сообщила премьер-министр этой страны Ингрида Шимоните.

При этом официальный Киев не озвучивал такой просьбы. В то же время политик напомнила, что имеет разрешение от парламента прислать войска и подчеркнула, что Москва расценит это как провокацию, но отметила: "если бы мы думали только об ответе России, мы бы не смогли ничего прислать".

Также УНИАН сообщал, что в Литве ответили, будут ли высылать украинских мужчин. Так, некоторым категориям украинцев может быть отказано в предоставлении вида на жительство.

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