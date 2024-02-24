Министр подчеркнул: если снарядов не будет из США, то привезем снаряды из других частей мира.

У Украины сейчас не та ситуация, когда мы можем идти на какие-то компромиссы в вопросах военных поставок.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, которое транслировалось в телемарафоне, отвечая на вопрос по поводу того есть ли у Украины план Б на случай если после каникул не будет в Конгрессе США принято решение о помощи Украине. Он отметил, что нет плана Б по оружию, потому что украинский солдат должен быть обеспечен всем для защиты государства.

"Когда ты себе создаешь план Б в условиях войны, то будь уверен, что именно этот план Б и наступит, потому что в войне ты должен всегда быть сфокусированным на плане А, потому что это максимальный учет твоих интересов. У нас не та ситуация, когда мы можем идти на какие-то компромиссы в вопросах военных поставок", - подчеркнул Кулеба. Он подчеркнул, что не может быть компромисса вокруг того сколько артиллерийских снарядов будет у украинского солдата, потому что их надо максимальное количество.

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"Если этих снарядов не будет из США, значит мы перевернем мир и привезем снаряды из других частей мира. Оружие будет. У украинского солдата будет то, что ему нужно", - отметил глава МИД Украины.

Он отмечает, что провисание сейчас возникло по объективным причинам, потому что были четкие заверения в том, что Сенат примет положительное решение гораздо раньше, чем это произошло. "Когда стало понятно, что это не происходит, мы начали раскручивать параллельные контракты и возможности, наращивать производство, чтобы заполнить этот пробел. Но лишь для того, чтобы выиграть время для Конгресса и для поставок из США", - отметил Кулеба. При этом министр добавил, что какими бы мощными ни были закупки в третьих странах или производство в Европе, но объективная ситуация сейчас такова, что Европа все еще не способна защитить себя в военном плане без поставок из США.

"Это сложная многоуровневая игра. Но есть только план А - получить все, что нужно для украинского солдата и этот план будет реализован", - отметил Кулеба.

По его словам, сейчас речь идет о военной дипломатии, в которой нет компромиссов. "Когда на кону люди, земля, будущее твоей страны, то какие здесь могут быть компромиссы", - подчеркнул Кулеба.

Он сообщил, что нет дня, чтобы в Украину не приходило оружие, но его мало, как и снарядов.

"Сейчас вся команда президента (речь идет о Владимире Зеленском - УНИАН) как пулеметной очередью на каждом шагу: снаряды, снаряды, снаряды. Мы видим уже новые обещания, новые контракты и новые решения, которые увеличат количество снарядов, которые поступят в Украину в ближайшем будущем", - отметил он.

Помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. В этом пакете есть помощь Украине в размере более 60 млрд долларов. Теперь решение должен принять Конгресс, который сейчас ушел на каникулы.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил в интервью FOX News во время визита на линию фронта, что произойдет, если Соединенные Штаты Америки не возобновят предоставлять Украине необходимую военную поддержку.

По его словам, без дополнительной помощи все больше героических украинских солдат попадут в госпитали.

Он отметил, что если Украина не будет иметь реального оборонительного щита и мощной артиллерии со снарядами, то, конечно, будет терять людей.

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