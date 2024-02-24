Не должно быть так, что за спиной подписываются контракты и ведутся экономические отношения с Путиным, а выгода от этого тратится на ведение войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул партнеров, чтобы они не вели бизнес с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а вводили настоящую изоляцию этого убийцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мелони и Канады Джастином Трюдо.

В частности, у него спросили, чего больше всего не хватает Украине и чего не поступает в достаточном количестве от международных партнеров.

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Зеленский отметил важность изоляции президента РФ Владимира Путина, в том числе санкционную изоляцию.

"Если мы говорим о политической изоляции, если мы говорим о санкциях - мы должны с вами четко знать, что действительно есть изоляция, и за спиной никто не подписывает любые контракты и даже без подписи не имеют с ним никаких экономических отношений, потому что всю эту выгоду он тратит потом на войну. Это не очень разумно: помогать, с одной стороны Украине, а с другой стороны - зарабатывать деньги с этим убийцей", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сказал, если вводятся санкции, то надо применять их "против реального списка виновных в этой войне; против тех, кто применяет различные инструменты, включая энергетические инструменты против Украины, кто зарабатывает на этой войне". Такой подход президент считает абсолютно справедливым.

В то же время, Зеленский добавил, что международная помощь должна поступать в Украину своевременно.

"Не хватает, чтобы все было, как говорят, in time (вовремя - УНИАН), тогда, когда это очень нужно. Первое. Второе, это очень сложно для всех, безусловно, это без упреков - не хватает ПВО для Украины, для гражданских людей и для всех. Для фронта это важно, но защитить детей, школы, университеты, больницы просто очень сложно без противовоздушной обороны. Для этого всем важно сконцентрировать все свои усилия", - сказал Зеленский.

В частности, президент сказал, что это нужно для того, чтобы не стреляли по Харькову.

"Там нужно дальнобойное оружие, потому что россияне стоят на таком расстоянии, что они могут поражать наших людей, а мы не можем достойно им отвечать", - подчеркнул Зеленский.

Украине нужна помощь

С октября месяца 2023 года в Конгрессе США не могут договориться о дальнейшей поддержке Украины в размере 60 млрд долларов. Но до сих пор этот запрос не был поддержан. После месяцев дебатов в Сенате США (Верхняя палата Конгресса) одобрили соответствующий законопроект, но в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) этого до сих пор не произошло.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

В свою очередь, президент США Джо Байден выражает готовность провести встречу со спикером Джонсоном, чтобы сдвинуть рассмотрение помощи для Украины с места.

Как известно, 17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием. Речь идет, в частности, о 800 тысячах снарядов.

Зато Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но одобрил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия".

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