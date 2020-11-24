Американские военные наращивают возможности, которые позволят им наносить ракетный удар по российским силам на оккупированном украинском полуострове.

Сухопутные войска США провезли пару пусковых установок для ракет дальнего радиуса действия поближе к форпосту России в Черном море. В минувший вторник они запустили несколько ракет, а затем вернули пусковые установки на базу в Германии. Все произошло за считанные часы.

Однодневная миссия новой артиллерийской бригады Сухопутных войск США, которая базируется в Европе, была подготовкой к высокотехнологичной войне. Об этом пишет Forbes. Также она была четким сигналом для Москвы. Сухопутные войска США в Европе восстановили свою огневую силу дальнего действия. И они хотят, что Россия об этом знала.

Читайте такжеВ Черное море направляется американский эсминецМиссия, выполненная американскими военными 19 ноября, началась на военной базе Рамштайн в Германии. Солдаты 41 полевой артиллерийской бригады погрузили две Высокомобильные артиллерийские ракетные системы на колесной базе (HIMARS) на борт транспортного самолета Lockheed MC-130 ВВС США. Каждую из систем также сопровождали по три члена экипажа.

Самолеты доставили ракетные системы HIMARS в Румынию. Там они были развернуты на румынском тренировочном полигоне, после чего были запущены ракеты в Черное море. Потом HIMARS своим ходом вернулись на аэродром, где их погрузили на борт Lockheed MC-130 и отправили обратно в Германию.

Американские военные назвали миссию "Быстрой инфильтрацией HIMARS". Это ключевая способность для нового подхода сухопутных войск к тяжелой огневой силе. Вместо медленной доставки оружия с помощью железной дороги или автодорог, пусковые ракетные установки теперь быстро разворачивают в нужных местах с помощью воздушного транспорта. Это означает, что ракетные установки могут появиться почти в любой точке, где рядом есть аэродром.

Читайте такжеСША занялись разработкой системы взаимодействия вертолетов и беспилотников в воздухеСкорость такого воздушного развертывания помогает создать проблемы для контрбатарейного огня противника. Ведь ему трудно взять на прицел ракетную установку, которая находится всего несколько часов рядом с его собственными силами.

Миссия, проведенная на прошлой неделе, стала важным поворотным моментом для Сухопутных войск США в Европе. Эта ветвь американской армии десятилетиями не держала ракетные установки на европейских базах. Последняя такая система покинула континент в 2006 году. Ведь Пентагон отправил эти ресурсы на войны в Ираке и Афганистане.

Вторжение России в украинский Крым в 2014 году изменило приоритеты Сухопутных войск США. Черное море быстро превращается в"российское озеро". С целью сдержать дальнейшую агрессию, Сухопутные войска США отправили 41-ю полевую артиллерийскую бригаду обратно в Германию в 2018 году. Сегодня бригада насчитывает 4 батареи, каждая из которых вооружена 9 пусковыми установками. По меньшей мере одна из них имеет системы HIMARS на колесной базе вместо более тяжелых гусеничных MLRS.

12-тонная система HIMARS несет шесть 270-миллиметровых ракет, которые преодолевают от 60 до 160 километров. Возможности 26-тонной MLRS вдвое больше. Однако, первая из систем имеет преимущество, которое кроются в ее достаточно легком весе. Ее можно транспортировать даже с помощью винтовых транспортных самолетов Lockheed C-130.

Читайте такжеВ ВСУ показали, как военные тренируются обезвреживать диверсантов на границе с оккупированным Крымом (видео)41-я полевая артиллерийская бригада год проходила подготовку в Германии, после чего ее отправили в Эстонию для участия в первых учениях. России это не понравилось.

"Риторический вопрос: как бы отреагировали американцы на такие стрельбы наших войск у границ США?"- заявили в МИД РФ.

"Русская критика учений показала, что наш восточный сосед следит за учениями очень пристально", - прокомментировал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Быстрая отправка ракетных систем в Румынию на прошлой неделе может быть еще более провокационной. Особенно если вспомнить, что Сухопутные войска США разрабатывают новые ракеты для HIMARS и MLRS. Среди них противокорабельные ракеты, а также ракеты с радиусом действия до 500 километров. А от Румынии до побережья оккупированного Крыма всего 400 километров. Поэтому системы HIMARS, которые появляются в Румынии и так же быстро исчезают, - это серьезная угроза для российских сил.

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Перевод: Лесь Дымань