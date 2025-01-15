Х-55СМ могут нести ядерный заряд, но россияне запускают ракеты только с массо-габаритными макетами боевых частей.

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 15 января россияне запускали крылатые ракеты Х-55СМ с массо-габаритными макетами боевых частей. Так оккупанты хотят запутать украинские силы противовоздушной обороны, пишет Defense Express.

В издании отметили, что использование россиянами Х-55СМ отдельно упоминалось в отчете Командования Воздушных сил ВСУ. Эти ракеты были запущены из Ту-95МС из пускового района в Волгоградской области.

Оккупанты уже запускали по Украине Х-55СМ с "болванками". В частности, это упоминалось в отчетах Воздушных сил за 13 и 25 декабря 2024 года, напомнили в издании.

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От обычной Х-55 модифицированная ракета отличается конформными баками, которые позволили увеличить дальность полета до 3500 км. Эта версия появилась еще в 1987 году, подчеркнули в издании. Помимо этого Х-55СМ является штатным носителем ядерного заряда, но в ракетах, которые запускала РФ по Украине, их не было.

Массированная атака по Украине 15 января - что известно

Напомним, что 15 января российские оккупанты совершили комбинированную атаку территории Украины, задействовав ракеты, БПЛА и дроны-имитаторы.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что всего радиотехнические войска Воздушных Сил ВС Украины обнаружили и осуществили сопровождение 117 воздушных целей врага. Подтверждено сбитие 77 воздушных целей россиян.

Кроме того, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем Россия запускала "Калибры" с акватории Черного моря. Он отметил, что сегодняшний массированный обстрел не стоит связывать с "ударами возмездия".

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