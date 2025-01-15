В Генштабе подчеркнули, что враг атаковал объекты украинской энергетики.

В ночь на 15 января и рано утром российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине. Враг применил ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Всего, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 77 воздушных целей. В Генштабе поделились, что украинские защитники ликвидировали:

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23 крылатые ракеты Х-101, Х-55см;

3 крылатые ракеты "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

47 ударных БПЛА типа "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов.

Отмечается, что еще 27 беспилотников или их имитаторов не достигли своих целей (локационно потеряны).

Радиотехнические войска Воздушных Сил ВС Украины обнаружили и осуществили сопровождение 117 воздушных целей врага:

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN (район пуска - Белгородская область);

7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская область);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская область);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область);

74 ударные БПЛА типа "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

В Генштабе подчеркнули, что к отражению воздушных целей оккупантов привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Во время массированного обстрела враг атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Зафиксированы поражения некоторых объектов, добавили в Генштабе.

Кроме того, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что этой ночью подразделениями Воздушного командования "Запад" были уничтожены 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и один ударный БПЛА типа "Shahed". Он подчеркнул, что зоной ответственности подразделений "Запада" является не только Львовская область, а также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел, который совершила РФ. По его словам, утром 15 января враг запустил более 40 ракет, в том числе и баллистику. По меньшей мере, 30 ракет уничтожены.

"Очередной российский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей", - отметил президент.

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