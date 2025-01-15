Массированный обстрел Украины: в ВМС объяснили, зачем россияне запускали 'Калибры' с моря

Плетенчук отметил, что сегодняшний массированный обстрел не стоит связывать с "ударами возмездия".

Во время массированного обстрела Украины сегодня, 15 января, Россия запускала "Калибры" с акватории Черного моря.

Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".

"Есть все-таки подтверждение, что использовали "Калибры". Это подтверждает только тот тезис, что они используют морские носители, как правило, во время массированных атак. Другим способом использовать их они уже не могут в Черном море", - сказал он.

Видео дня

Плетенчук отметил, что россияне запусками "Калибров" хотят перегрузить украинскую ПВО. По его словам, эта ракета является более тихоходной целью, чем ракеты воздушного базирования.

Также представитель ВМС Украины считает, что не стоит связывать масштабные атаки РФ с так называемыми "ударами возмездия". Он подчеркнул, что к таким атакам россияне готовятся заранее.

Массированный обстрел Украины - что известно

Напомним, что сегодня утром, 15 января, РФ совершила массированный ракетный обстрел Украины. Ракетная опасность продолжалась для каждой области нашей страны.

К 08:15 по областям Украины пошли отбои воздушной тревоги. Больше ракет в воздушном пространстве нашей страны не фиксировали.

Из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях вводили аварийные отключения электроэнергии. В частности, мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что во время утренней атаки враг ударил по энергетической инфраструктуре Львовской области и Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: