Бескрестнов отметил, что таких ударных БПЛА пока много не было применено.

Специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в комментарии УНИАН рассказал, что "Бандероль" - это не иранский дрон, а полностью российская разработка.

"Она сделана в конструкторском бюро "Кронштадт" и произведена там. Это известный разработчик, который, например, создал российский БПЛА "Орион". "Кронштадт" - там достаточно сильные инженеры, конструкторское бюро", - сказал он.

"Флеш" отметил, что электронная база, электроника "Бандероли" нам пока не известна.

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"Мы еще трофейные "Бандероли" не получали в таком виде, чтобы можно было их исследовать, чтобы там что-то уцелело", - рассказал эксперт.

Он добавил, что "Бандероль" - это не совсем управляемая авиационная бомба, а, скорее всего, что-то среднее между реактивным беспилотным летательным аппаратом и УАБом.

"Бандероль" имеет реактивный двигатель. Мы предполагаем, что он китайский… И они могут развивать, благодаря этому двигателю, скорость в 400-500 километров в час", - сказал Бескрестнов.

Кроме того, отметил он, поскольку двигатель реактивный, то наши мобильные огневые группы не могут сбивать "Бандероль" простым пулеметом с земли. "Флеш" пояснил:

"Мы должны будем использовать или установки типа "Гепард", которые могут захватывать скоростные цели, либо использовать другие комплексы ПВО для того, чтоб уничтожать эти цели".

Так, почеркнул специалист, в этом и проблемность "Бандеролей" для нас.

"То, что это новый сегмент", - сказал он.

В то же время, отметил Бескрестнов, таких ударных БПЛА пока много не было применено.

"В основном, это направление все южное, одесское. Видимо, они запускают где-то или через море, или с какой-то стороны. Ну, мы говорим уже о десятке случаев. То есть, это похоже на какие-то такие предсерийные испытания изделия", - сказал эксперт.

Дрон "Бандероль" - что известно

Ранее сам "Флэш" сообщал, что течение последних недель Россия атакует Одесскую область новым БПЛА "Бандероль". Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока не известны. По словам "Флэша", этот БПЛА летит со скоростью 400-500 км/ч.

"Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ, не понятно", - отмечал "Флэш".

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