У Байдена отметили, что процесс передачи Украине западных истребителей продвигается, как и было договорено на саммите НАТО.

Ряд западных СМИ заявили, что Украина уже получила шесть бортов истребителей F-16 от Нидерландов. В то же время Соединенные Штаты Америки пока не подтверждают передачу первых истребителей F-16.

Об этом на брифинге 31 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Отвечая на вопрос, являются ли правдой слухи о передаче Украине первой партии истребителей F-16, чиновник ответил:

"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о возможностях вооружения". Видео дня

Кирби также напомнил, что процесс передачи Украине западных истребителей продвигается, как и было договорено на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - добавил он.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

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