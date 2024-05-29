Известно, что такие беспилотники являются грузовыми.

Украинская армия имеет на вооружении беспилотные летательные аппараты от британской компании Windracers and Distributed Avionics, то есть дроны Uncrewed Low Cost Transport или ULTRA, которые получила Украина в 2023 году. Гендиректор компании Саймон Мудерак тогда не назвал конкретное количество поставленных самолетов, однако по данным издания Janes, закупка этих БпЛА для ВСУ осуществлялась в рамках программы на 325 млн фунтов стерлингов, пишет Defense Express.

Разработчик называет этот дрон "небесным джипом", в Windracers and Distributed Avionics отмечают, что БпЛА был разработан "в ответ на потребность в новом типе грузовых дронов", чтобы был бы надежным и экономически эффективным, а также предоставлял военным возможность эффективно доставлять грузы в "своевременные сроки".

Кроме того, производитель отметил, что беспилотник ULTRA может летать автономно, во время полета управление происходит благодаря автопилоту Masterless, который разработала дочерняя компания Distributed Avionics.

Видео дня

"Максимальный взлетный вес дрона составляет 450 кг, из них масса грузов, которые может перевозить ULTRA - 100 кг. Отмечается, что дрон может преодолевать довольно значительное расстояние в 1000 км. Скорость беспилотника задекларирована на уровне 135 км/ч, а время пребывания в воздухе составляет более 12 часов", - добавили в материале.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что первые истребители F-16 могут поступить уже в следующем месяце.

"Бельгия наконец объявила количество самолетов F-16, которые передадут Украине. Если еще учитывать обещания Нидерландов, Дании и Норвегии, то в целом Украине должно быть передано 85 самолетов F-16. Конечно, 30 самолетов из Бельгии - значительная часть потенциального арсенала. Как известно, первые самолеты будут переданы в этом году. Не исключено, что учитывая различные политические и военные заявления, первые самолеты из Бельгии могут появиться в Украине уже в следующем месяце", - добавил эксперт.

Также сообщалось, что Швеция передаст Украине самолет AWACS. Известно, что иметь собственные самолеты радиолокационного дозора Вооруженные силы мечтали со времен получения Украиной Независимости.

"Швеция передает Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, тем самым усилив возможности противовоздушной обороны Украины", - говорится в заявлении правительства страны.

Вас также могут заинтересовать новости: