Ранее сообщалось, что Shenyang J-35 рассматривают в качестве палубного самолета для новых авианосцев КНР.

Пакистан станет первым иностранным оператором китайского истребителя пятого поколения Shenyang J-35. Об этом со ссылкой на местные пакистанские СМИ пишет портал Army Recognition.

Как сообщается, Исламабад уже одобрил приобретение истребителей-невидимок китайского производства - поставки самолетов ожидают в течение следующих 24 месяцев. Пилоты Воздушных сил Пакистана якобы уже проходят обучение в Китае для управления истребителем.

Пока это не официальные данные. Кроме этого, остаются неизвестными цена и количество приобретенных самолетов. Некоторые СМИ говорят, что могло быть заказано примерно 40 истребителей.

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Решение приобрести J-35 знаменует собой ключевой этап в усилиях Пакистана в модернизации своих военно-воздушных сил и укреплении позиций в противостоянии с Индией.

Приобретение J-35 может обеспечить Пакистану качественное преимущество в авиационных технологиях в течение следующих 7-8 лет, пока Индия не представит свой собственный истребитель пятого поколения, разработанный в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Сейчас Индия полагается на истребители четвертого поколения, которые не имеют технологии стелс. Среди прочего Нью-Дели имеет огромный флот российских самолетов Су-30МКИ, который по состоянию на 2023 год насчитывал более 260 машин этого типа.

Именно для борьбы с такими самолетами и создавали J-35. С учетом того, что индийские "Су" далеко не новые, преимущество "китайца" может быть полным.

Россия продвигает на рынок свой Су-57

Ранее россияне продемонстрировали свой новый истребитель Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае. Сразу после демонстрации появились многочисленные видеоматериалы, сделанные китайскими зрителями с близкого расстояния.

Они продемонстрировали, что Су-57 не соответствует требованиям нового поколения - речь, в частности, о низком качестве стыковки элементов конструкции.

Чуть позже россияне заявили, что нашли первого иностранного покупателя на Су-57. Впрочем, не было названо ни самого заказчика, ни хотя бы приблизительного количества заказанных самолетов.

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