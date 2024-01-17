Наша страна находится в первой тройке стран мира, которая производит эти средства, говорит секретарь СНБО.

Западные партнеры обращаются в Украину насчет сотрудничества по производству дронов. Об этом заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной обороны Алексей Данилов.

"Что касается БПЛА. Наша страна находится точно в первой тройке стран мира, которая производит эти средства, и производит уже настолько современные, что сегодня уже наши партнеры обращаются к нам. Они изучают ту технику, которую производят наши частные компании", – сказал он.

По его словам, частные компании в Украине очень быстро перестраиваются на военные рельсы. Большое количество поставок в Минобороны идет именно через частный сектор.

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Производство оружия в Украине

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома. Так население сможет лично "двигать Украину к победе, даже в тылу".

Кроме того, Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля". Это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, которая благодаря дистанционной работе поможет сохранить жизни и здоровье пулеметчиков.

Тем временем Украина и Франция обсуждают совместное производство и дронов, и артиллерии, и дальнейшее усиление ПВО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с французским министром иностранных дел Стефаном Сежурне.

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