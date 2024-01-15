Изготовить миллион дронов в год реально, но без изменения тактики это приведет к напрасным затратам ресурса.

Изготовить миллион дронов на год реально, но без изменения тактики это приведет к напрасным тратам ресурса. Об этом оператор FVP на позывной "Йети" рассказал в интервью "Украинской правде".

"Физически наштамповать дроны - думаю, вполне реально: посадят кучу народа паять или поставят роботизированную линию сбора. Вопрос, сможем ли мы это эффективно использовать, даст ли нам это какое-то преимущество", - отметил он.

По его словам, если не повысить качество пилотов и коммуникацию между бригадами, то Украина просто увеличит процент бесполезных потерь дронов. К тому же россияне будут искать противодействие и у них очень мощные средства РЭБ, поэтому вполне реально, что они смогут с этим справиться.

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"Мы можем получить колоссальные потери без всякого поражения, будем просто засевать поля "птичками", - подчеркнул оператор дрона.

Он отметил, что роль дронов в 2024 году на фронте должна вырасти. Однако встает вопрос их качественного использования.

"Можно просто выбросить ресурс, а можно использовать его эффективно – с максимальным поражением. По русской пехоте можно и нужно отрабатывать, но это может сделать снайпер патроном за 5 долларов. А дрон за 500 долларов может полететь и поразить пушку или танк, который стоит миллион", - подчеркнул он.

Миллион дронов для Украины - что известно

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский озвучил амбициозную цель по производству беспилотников, заявив, что в 2024 году Украина произведет миллион FPV-дронов.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в следующем году в Украине произведут не только один миллион дронов FPV, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

А недавно в Минцифры призвали украинцев пройти бесплатное обучение и собирать дроны FPV дома.

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