Ракеты Starstreak снова начнут производить, но длительный срок изготовления свидетельствует о проблемах перевооружения на Западе

Запускаемая с плеча ракета, которая может летать со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, возвращается в производство. Ее использование в Украине возродило интерес к этому оружию.

Издание The Wall Street Journal пишет, что французский оборонный и технологический гигант Thales S.A.Significant News Only впервые за более чем десятилетие возобновляет производство Starstreak, поскольку Украина использует сверхбыструю систему ПВО для отражения российских атак.

Этот шаг является последним примером того, как спрос на оружие из Украины в сочетании с увеличением военных расходов западных правительств возрождает когда-то умирающие производственные линии. Но перезапуск Starstreak может занять больше года, говорит Фалес, подчеркивая, как сложность производства оружия и проблемы с цепочками поставок в масштабах всей отрасли замедляют перевооружение Запада перед лицом растущей геополитической напряженности.

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"Потребуется некоторое время, чтобы заказать, произвести и доставить эти ракеты", — сказал генеральный директор Thales Патрис Кейн, говоря об общей задаче увеличения производства оружия. "Время выполнения заказа довольно долгое", — добавил он. Одной из проблем является необходимость создания запасов компонентов.

Starstreak будет производиться на заводе Thales в Северной Ирландии, который уже работает над увеличением производства двух других важных видов оружия для Украины. В их число входит противотанковая ракета, которая попала в заголовки газет, уничтожив в начале войны десятки российских танковых колонн.

Starstreak был заказан Великобританией и разработан в 1980-х годах во время холодной войны, прежде чем поступить на вооружение в следующем десятилетии. С тех пор это оружие, изначально изготовленное компанией, которую позже приобрела Thales, экспортируется по всему миру из Белфаста, где в 2012 году был произведен последний выстрел.

В прошлом году правительство Великобритании отправило Украине партию ракет из собственных запасов как часть более широкого пакета из тысяч зенитно-ракетных комплексов.

Руководство компании заявило, что в настоящее время Thales возобновляет производство Starstreak на фоне возросшего интереса к этому оружию, сделав первоначальный заказ на нераскрытое количество ракет для пополнения запасов в Великобритании. И Thales, и министерство обороны Великобритании отказались комментировать стоимость оружия.

Starstreak уникален среди портативных систем ПВО. Ракета, которую можно запускать с плеча, разгоняется до более чем 3 Маха за долю секунды, прежде чем выпустить три дротика с лазерным наведением в сторону цели. Он может поражать цели на расстоянии более 4 миль.

В то время как Stinger является так называемой ракетой с тепловым наведением, Starstreak наводится на цель оператором. Этот метод возлагает большую нагрузку на оператора, но означает, что ракета менее чувствительна к средствам противодействия, таким как осветительные ракеты, и может поражать более мелкие цели, выделяющие меньше тепла, сказал Ян Уильямс, эксперт по ракетным технологиям в Центре стратегических и международных исследований.

Война на Украине способствует переосмыслению различных программ вооружений. По словам Кейна, Thales также рассматривает возможность перезапуска линии по производству 120-мм боеприпасов, используемых в минометах и танках, которая бездействовала в течение 10 лет. Украина истощила запасы артиллерийских снарядов, хранящиеся у США и их союзников.

В свою очередь британская компания BAE Systems заявила, что рассматривает возможность возобновления производства гаубицы M777, использование которой на полях сражений в Украине возродило интерес к созданию артиллерийского орудия, которое было свернуто. BAE также предупредила о длительных сроках. Компании необходимо найти нового поставщика титана, а также различных комплектующих.

Компании военной промышленности говорят, что они по-прежнему сталкиваются с нехваткой рабочей силы, компьютерных чипов, ракетных двигателей и топлива, а также с более высокими затратами. Согласно отчету, опубликованному в четверг Счетной палатой правительства США, в прошлом году более половины крупных оборонных программ США были отложены из-за перебоев с поставщиками и других проблем.

Американскому производителю оружия Raytheon пришлось перепроектировать некоторые части своей ракеты Stinger после получения в 2021 году первых заказов на это оружие почти за два десятилетия. Детали, использовавшиеся в более ранних версиях переносной зенитной системы, больше не производились.

Thales также сталкивается с проблемой обеспечения соответствия производственного процесса действующим нормам. По словам Алекса Крессуэлла, в производственном процессе Starstreak, например, ранее использовались некоторые химические вещества, которые сейчас запрещены.

Версия Starstreak также будет производиться в Индии в рамках сделки, заключенной до войны на Украине. На заводе Thales в Белфасте возобновление производства ракет дополнит и без того напряженный график.

По словам представителя, завод работает над пополнением некоторых британских запасов легкой многоцелевой ракетной системы. Ракета малой дальности была отправлена Великобританией в Украину в прошлом году, где с ее помощью были сбиты российские беспилотники. На этом же объекте производится сборка противотанкового ракетного комплекса NLAW из деталей, изготовленных шведским разработчиком оружия.

По словам украинского военного представителя, система сыграла значительную роль в обороне Киева на начальных этапах войны, когда украинские войска использовали ее против российских танковых колонн, наступавших на город. Из-за войны в Украине Saab заявила, что получила заказы на новые NLAW на сумму около 400 миллионов долларов из Великобритании, Финляндии и Швеции.

Справка УНИАН. Starstreak – переносной зенитный ракетный комплекс с заявленной высотой поражения целей - до 5000 м, дальность – 6000+ м. Ракета с боевой частью в 0,9 кг может развивать скорость в 3,5 Мах.

ЗРК Starstreak в Украине - что известно

В марте 2022 года Силы обороны Украины получили от Великобритании Starstreak, которые показали неверотяные результаты.

2 апреля 2022 года ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили ЗРК Starstreak, который поражает цели тремя кинетическими дротиками. С помощью комплекса сбили российский вертолет Ми-28Н в Луганской области.

10 апреля в Харьковсой области подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожило российский "Орлан" с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak.

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