Минобороны решило вывести из эксплуатации проблемные минометы "Молот"

При использовании минометов "Молот" украинские военные неоднократно получали травмы от взрыва мин.

Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы отечественного производства калибра М120-15 "Молот", при использовании которых военнослужащие в рядах Вооруженных сил неоднократно получали травмы от взрыва мин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Минобороны, проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства, в совершенстве изучило состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и осуществляет их закупку после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение Вооруженных сил Украины.

«Это подтверждается закупкой минометов калибра 60 миллиметров отечественного производства МП-60. В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 «Молот», с начала февраля 2020 продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120», - сказано в сообщении.

Отмечается, что испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца текущего года.

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Вместе с тем в пресс-службе отметили, что Генштабом ВС Украины, в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм, определена закупка минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатору НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000-8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении Вооруженных сил Украины.

Уверяется, что в Минобороны введена открытая переговорная процедура одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых представляют государственную тайну соответствующими приказами Министерства экономического развития и торговли Украины.

Миномет "Молот": история инцидентов

120-мм миномет М-120-15 "Молот" - аналог советского 120-мм миномета 2Б11, в 2015 году разработанный специалистами ОАО "Завод "Маяк", входящее в состав "Укроборонпром". Тогда госконцерн находился под контролем экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Напомним, только за период с 2016 по 2018 год в Вооруженных силах Украины зафиксировано 13 фактов разрыва 120 мм минометов. Из них девять случаев произошли со скандально известными минометами "Молот".

Ранее прокуратура не нашла нарушений в производстве массово взрывающихся минометов "Молот". Стоит отметить, что 23 сентября 2018 года двое украинских военнослужащих получили телесные повреждения в результате взрыва мины в канале ствола миномета на территории одной из воинских частей в Донецкой области.

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Автор: Виктория Токарева