Эксперты не исключают, что Украина может получить всего 6 самолетов.

Недавно в СМИ распространилась информация о том, что Франция в 2025 году передаст Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000. Однако, как отмечают эксперты Defense Express, 20 самолетов - это абсолютный максимум, в реальности же Украина может получить даже меньше, чем 12 Mirage.

Как напоминают эксперты, общее количество Mirage 2000-5 в воздушных силах Франции составляет 27 одноместных Mirage 2000-5. В Defense Express отмечают, что о количестве 12-20 Mirage писало издание La Tribune, однако там эта цифра фигурирует в том контексте, что Франция хочет сохранить в строю свою штатную эскадрилью, которая имеет численность в 20 машин, поэтому переданных Украине самолетов может быть вообще 6.

"Но такое количество маловато для амбиций Макрона, а потому в компромиссе само с собой французское издание указало 12 самолетов, как наиболее вероятное количество Mirage 2000-5 для усиления ВСУ", - считают эксперты.

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Также проблема в том, что, по данным французских СМИ, во Франции в летном состоянии только 20 Mirage 2000-5. Именно поэтому такое количество является максимумом, который могут передать Украине, даже если речь пойдет о передаче всех 100%, считают эксперты:

"А вот то, что их может быть даже всего шесть - уже сценарий, если Париж захочет придержать эти машины в строю собственных вооруженных сил".

В то же время в Defense Express указывают на еще один сценарий - возможность выкупа этих истребителей у других стран, потому что французский президент Эмманюэль Макрон уже говорил о возможности "коалиции Mirage 2000-5".

Так, одним из вероятных кандидатов является Катар с 12-ю самолетами (9 Mirage 2000-5EDA, 3 Mirage 2000-5DDA), которые он пытался продать Индонезии в 2023 году. Кроме того, около полусотни истребителей в наиболее продвинутой версии Mirage 2000-9 имеет ОАЭ.

Истребители Mirage для Украины

8 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню анонсировал, что истребители Dassault Mirage 2000-5 прибудут в Украину в начале следующего года. Перед отправкой Украине сверхзвуковые истребители с дельта-крылом "будут оснащены новым оборудованием", включая системы для воздушного боя и радиоэлектронной борьбы. В Forbes отмечали, что это обеспечит ВСУ возможность сформировать новую авиационную бригаду.

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что самолеты Mirage 2000 не станут серьезным прорывом для изменения ситуации на фронте. Однако он считает, что эти истребители смогут заменить в Украине Су-24 и улучшить их функции.

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