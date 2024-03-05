На фото и видео показаны сотни корпусов "Шахед", но это не означает, что россияне могут изготавливать готовые беспилотники в большом количестве.

В российских военных Telegram-каналах опубликовано видео, которое, как утверждается, демонстрирует массовое производство в России беспилотных летательных аппаратов Shahed иранской разработки. Но хотя само видео может быть подлинным, это не обязательно означает, что рост атак беспилотников неизбежен, пишет Forbes.

В августе прошлого года источники в разведке идентифицировали гигантскую фабрику по производству Shahed в Алабузской специальной экономической зоне в Татарстане.

"Новое видео, вероятно, показывает это место и имеет подпись "Оранжерея Шойгу", ссылаясь на российского министра обороны Сергея Шойгу и "выращивание герани". На нем показаны ряды корпусов Shahed, как стандартную белую версию, так и новую более скрытую черную версию. Видно примерно 100 корпусов Shahed, а на кадре рабочие, кажется, монтируют двигатели и другие компоненты", - пишет издание.

Видео дня

В то же время отмечается, что корпуса Shahed являются самой легкой частью для массового производства. Поиск других деталей, включая двигатель и электронику, является более сложным, поскольку "Шахеды", как и многое другое оружие, которое использует Россия, в значительной степени зависят от импортной электроники. В российском варианте "Шахеда" используется модуль устойчивой к помехам спутниковой навигации "Комета" - она изготавливается в России, но неизвестно, сколько Россия может произвести на самом деле, пишет издание.

Поэтому, подчеркивает Forbes, хотя фабрика в Алабуге может производить сотни корпусов беспилотников из углеродного волокна, это не означает, что они могут изготавливать готовые беспилотники.

"Выставленные дроны выглядят впечатляюще, но они могут иметь что-то общее с Потемкинскими деревнями, которые построил в 18 веке русский дворянин, чтобы произвести впечатление на царицу Екатерину Великую. Они имели целью продемонстрировать процветание его имений, но только на расстоянии; вблизи было видно, что это фасады. Безусловно, Россия имеет амбиции производить большое количество шахедов, но пока неясно, реальный ли этот проект или это очередная афера, настоящей целью которой является извлечение рублей из глубоких карманов известного коррумпированного Министерства обороны".

Если видео показывает настоящее крупномасштабное производство, заключает издание, то произойдет всплеск атак Shahed в течение нескольких недель, отмечает издание. Если, конечно, такое большое и заметное производственное предприятие "Шахед" не станет мишенью собственного украинского арсенала ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Россияне похвастались производством "Шахедов"

Ранее россияне выложили фото и видео сборки дронов-камикадзе "Герань-2", больше известных как "Шахеды". Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, на видео присутствует не вся готовая продукция, а лишь один из этапов сборки БПЛА. Что интересно, в одном ряду находятся дроны разной степени готовности.

По мнению обозревателя, рабочее пространство позволяет одновременно вести сборку до полусотни БПЛА. При этом фото и видео не отвечают на главный вопрос, а именно - сколько дронов россияне могут собрать за месяц.

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